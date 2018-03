Dopo le lauree – Bidoni stracolmi davanti al San Martino, bottiglie in terra da due giorni

Genova – Bottiglie di vetro sui muretti, bicchieri di plastica, cartacce in terra e bidoni colmi all’inverosimile.

Così si presenta il marciapiede del polo di Medicina all’incrocio tra viale Benedetto XV e via De Toni, nel quartiere di Genova San Martino.

La denuncia arriva direttamente dalla pagina Facebook “Genova…contro il degrado”: in un post, un’immagine mostra un bidone della spazzatura, colmo di rifiuti tanto da traboccare e non svuotato da circa due giorni.

Una situazione di scarsa igiene e che potrebbe determinare situazioni di pericolo per i passanti vista la presenza di bottiglie di vetro.

Condizioni analoghe si ripropongono frequentemente durante le sessioni di laurea ma la situazione odierna non sembra avere precedenti.

In tanti lamentano la mancanza di un contenitore aggiuntivo ma tutti sembrano essere unanimi nel sottolineare che, vista la l’assenza di altri cestini per i rifiuti nelle immediate vicinanze, sarebbe stato opportuno raccogliere la propria spazzatura e gettarla in un altro cassonetto.

Un atteggiamento che avrebbe sicuramente denotato maggiore senso civico e più attenzione alla condizione dell’ambiente, soprattutto in prossimità di un ospedale.