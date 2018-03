Genova – Grave incidente sull’Aurelia, auto contro bus tra Nervi e Bogliasco

Genova – E’ di 8 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto questo pomeriggio sull’Aurelia, tra Nervi e Bogliasco, nel levante genovese. Un’auto e una corriera dell’ATP si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe urtato violentemente il pullman e nell’impatto il conducente avrebbe subito gravi ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la persona ferita dalle lamiere.

A bordo del bus di linea ci sarebbero almeno 7 feriti, fortunatamente non gravi.

I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti d’urgenza in ospedale, a seconda della gravità dei traumi subiti.

Sull’Aurelia si sono formate lunghe code e sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

