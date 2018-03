In casa Apple arriva il primo tablet pensato per gli studenti

Chicago – Apple lancia l’iPad più economico di sempre, pensato per gli studenti in termini di costi e prestazioni. La presentazione ufficiale si è svolta ieri, alle ore 17 in Italia, nei locali della scuola superiore Lane Tech College Prep di Chicago, in occasione dell’evento Apple Education.

Le caratteristiche del nuovo tablet rispecchiano i modelli già esistenti per dimensione dello schermo (9,7 pollici), cornice, sensore Touch ID, posizionamento dei pulsanti, batteria e fotocamera. Le differenze sostanziali si trovano nel supporto Apple Pencil, una penna studiata appositamente per sfruttare tutte le potenzialità creative del dispositivo, che può essere utilizzato per scrivere proprio come se si avesse davanti la pagina di un quaderno.

Anche per gli insegnanti ci sono funzionalità interessanti, con applicazioni dedicate alla condivisione di appunti e il monitoraggio del rendimento degli studenti.

Tim Cook, AD di Apple, ha dichiarato: “Crediamo che le tecnologie possano davvero aiutare chi insegna a formare bambini e ragazzi di tutte le età“. E continua: “Pensiamo che aiutare gli insegnanti a fare conoscere e usare le nuove tecnologie sia un nostro dovere. Siamo convinti che la tecnologia può diventare tutt’uno con l’arte e la creatività per dare una chance in più agli studenti, attraverso la collaborazione e il divertimento“.

Il prezzi del nuovo iPad, già disponibili sul mercato, sono più bassi rispetto ai modelli con le medesime caratteristiche già in vendita. Nello specifico:

359€ per il nuovo iPad con WiFi da 32GB

489€ per il nuovo iPad con WiFi+Cellular da 32GB

579€ per il nuovo iPad con WiFi+Cellular da 128GB.