Milano, crolla controsoffitto in una scuola elementare: feriti quattro bambini

Milano – Il controsoffitto di una classe della scuola elementare Stoppani, in via Stoppani a Milano, tra Porta Venzia e viale Città Studi è crollato ferendo, per fortuna in modo lieve, quattro bambini.

Il distaccamento si è verificato in un’aula della terza elementare. I piccoli sono rimasti feriti dai calcinacci ed hanno riportato solo graffi e un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono sincerati delle condizioni dei piccoli senza dover ricorrere alle cure ospedaliere.

Un sopralluogo all’interno dell’aula è stato compiuto da Carabinieri e Vigili Urbani che cercheranno di stabilire, nelle prossime ore, le cause del crollo.