Palazzo Spinola, tre appuntamenti per la Settimana Santa

Genova – Saranno tre gli appuntamenti speciali organizzati dalla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola in occasione della Settimana Santa.

Si parte con il Venerdì Santo, il prossimo 30 marzo, con l’approfondimento guidato sull’Ecce Homo di Antonello da Messina. Alle ore 17.00 Gabriella Aramini accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’emozionante dipinto su tavola datato, approssimativamente, al 1474.

La partecipazione all’incontro è inclusa nel biglietto al prezzo speciale di tre euro.

Il giorno successivo, Sabato Santo, le volontarie del Servizio Civile Nazionale organizzano visite guidate della durata di circa un’ora, incluse nel prezzo del biglietto, alla scoperta delle mostre “Bartolomeo Cavarozzi a Genova”, con partenza alle 15.30, e “Genova d’Argento”, alle ore 17.30.

Il giorno di Pasqua, lunedì 1 aprile, come ogni prima domenica del mese secondo le disposizioni ministeriali dei musei statali, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà visitabile gratuitamente dalle ore 13.30 alle ore 19.30 con la possibilità di visitare il secondo piano nobile ed il terzo piano con i capolavori della Galleria Nazionale della Liguria.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni per gli eventi di sabato 31 marzo è possibile rivolgersi ai numeri 010.2705300 | 010.2705341