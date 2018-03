Rampa di via Cantore, stop alla demolizione. Bucci “Autostrade rifarà il progetto”

Genova – Stop alla demolizione della rampa da via Cantore, a Sampierdarena, permette l’accesso in Sopraelevata.

A garantire che la rampa rimarrà in piedi è il sindaco di Genova Marco Bucci che, a margine del consiglio comunale, ha commentato l’incontro con Autostrade per l’Italia.

“La città si è espressa – ha spiegato il primo cittadino – lo abbiamo visto con i test la settimana scorsa, la rampa di via Cantore deve restare in piedi e così sarà” aggiungendo che Autostrade si è resa disponibile a rifare il progetto riguardante il nodo di San Benigno.

La settimana scorsa, per due giorni, l’accesso alla Sopraelevata da via Cantore è stato chiuso per simulare l’impatto del traffico cittadino senza la rampa provocando lunghe code, traffico in tilt con ripercussioni su tutto il ponente genovese e non pochi malumori da parte dei cittadini, esasperati.

Le difficoltà di circolazione, inoltre, avevano spinto a bloccare la sperimentazione dopo appena 48 ore rispetto alle due settimane inizialmente programmate.

Secondo indiscrezioni, sembra che non sia stata inviata alcuna richiesta formale ad Autostrade da parte dell’amministrazione comunale. Rimane da chiarire come possa essere mantenuta la rampa contestualmente alla riorganizzazione dell’accesso al porto visti gli storici problemi che riguardano il nodo di San Benigno, ad oggi quindi ancora senza soluzione.

Autostrade, dunque, dovrà rielaborare un progetto che possa in qualche modo risolvere il problema dei flussi tra l’uscita autostradale di Genova Ovest ed i varchi portuali, mantenendo la rampa di via Cantore per garantire un buon collegamento tra il ponente ed il centro città.

Le modifiche al progetto dovranno ricevere le approvazioni da parte del Ministero, questo potrebbe portare ad un rallentamento dei lavori e ad uno slittamento sulle date previste.