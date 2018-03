Genova – Proteste per piazza Matteotti invasa dalle auto, ma erano tutti in Chiesa

Genova – Piazza Matteotti trasformata in parcheggio pubblico e invasa dalle auto. E’ rimbalzata sulle pagine Facebook che denunciano il degrado della città la curiosa trasformazione dell’area antistante Palazzo Ducale, una delle piazze più belle e suggestive del capoluogo ligure, in un’area di sosta.

Le foto delle auto lasciate per ore nel piazzale lastricato di pietra e ormai tradizionale “sfondo” per le foto dei turisti, hanno fatto il giro del web suscitando diverse polemiche che si sono arroventate quando è emerso che il parcheggio era stato previsto per le persone dirette alla messa del Giovedì Santo nella cattedrale di San Lorenzo.

A certificare il curioso provvedimento le “ricevute” dei permessi esposti sui cruscotti della auto – peraltro privi di numero di targa e dati di identificazione del proprietario dell’auto così come previsto dalle normative e dal buon senso.

In molti si sono domandati se si trattasse di persone con limitate capacità di deambulazione, particolare che evidentemente modificherebbe ogni giudizio, ma l’assenza di permessi per disabili sembrerebbe dire il contrario.

Altri hanno fatto notare che la funzione religiosa iniziava alle 9,30 mentre le auto erano ancora al loro posto all’ora di pranzo.

