Incidente nel sottopasso a Caricamento, grave una scooterista

Genova – Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel sottopassaggio di piazza Caricamento, a Genova.

Un autocarro ed una moto, per cause ancora da verificare, si sono scontrate mentre percorrevano la corsia in direzione levante.

Ad avere la peggio è stata la donna che viaggiava in sella alla moto. Soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stata trasferita all’ospedale Galliera in codice rosso, il più grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti si sono occupati di regolare il traffico ed hanno compiuto i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.