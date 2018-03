Salvatore Aranzulla alla Feltrinelli di Genova

Genova – Salvatore Aranzulla, guru del web, alla libreria Feltrinelli, questa sera, alle 18, per presentare il suo libro “Il metodo Aranzulla”. Dopo aver conquistato il Web con i suoi consigli pratici per risolvere i piccoli e grandi problemi legati al mondo dell’Informatica, il divulgatore scientifico più famoso d’Italia spiega in un libro la sua avventura e offre consigli a chi desidera avviare una “carriera” sul Web.

Ammesso che ci sia chi ancora non conosce Salvatore Aranzulla basti ricordare che, nei motori di ricerca, la pagina del suo sito “come creare una pagina su Facebook” appare prima di quella creata dal colosso di Mark Zukerberg e che i suoi consigli pratici su come salvare i dati dallo smartphone o come trasferirli sul Pc sono immancabilmente tra le prime 5 posizioni consigliate da colossi come Google o Bing.

Questa sera, alla Feltrinelli, Aranzulla rivelerà alcuni dei suoi segreti chiacchierando con Diana Letizia, responsabile Web de Il Secolo XIX.

Mi piace: Mi piace Caricamento...