Salvatore Aranzulla alla Feltrinelli: non sono come Angela, io salvo solo gli italiani – VIDEO

Genova – “Non sono come Angela. Io salvo solo gli italiani”. Scherza Salvatore Aranzulla quando qualcuno gli fa notare che è ormai diventato come Piero Angela nell’ambito della divulgazione scientifica. L’esperto di problemi informatici più famoso d’Italia è a Genova, alla Feltrinelli, per presentare il suo libro “il metodo Aranzulla”.

Aranzulla ha risposto ironicamente ad alcune domande sul suo successo ma rivelando anche che, in realtà, in famiglia chiedono consigli al fratello Davide.

“Mia madre chiede direttamente a mio fratello – ha spiegato Aranzulla – che, a differenza mia, sa davvero come risolvere i problemi. Io, invece, quando non riesco a fare una cosa, mi collego al sito aranzulla.it e consulto le guide”.

Parla molto seriamente, invece, quando consiglia ai giovani di non affacciarsi alla professione di Youtuber o di “influencer” pensando che non sia necessario studiare e prepararsi.

“C’è pieno di persone che fanno un certo successo on line e poi si svegliano dopo qualche anno consapevoli di non saper fare nulla – giusto pensare al profitto ma anche alla preparazione ed al futuro. Occorre studiare”.