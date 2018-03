Sestri Levante – Pulmino per turisti finisce sulla spiaggia della Baia del Silenzio

Sestri Levante (Genova) – Una manovra sbagliata o un attimo di disattenzione all’origine, questa mattina all’alba, del soccorso dei vigili del fuoco nella Baia del Silenzio per trainare una navetta per turisti rimasta “insabbiata”.

Il conducente del veicolo era andato a prelevare un gruppo di turisti che ha trascorso la notte in un noto hotel della zona quando si è ritrovato con le ruote bloccate nella sabbia e non riusciva più a spostarsi.

Dopo diversi tentativi di disincagliarsi, e con il ritardo che andava aumendo, il conducente si è arreso ed ha chiamato soccorso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trainato il mezzo con un verricello e lo hanno rimesso con le ruote sull’asfalto.

Ora il conducente rischia una pesante sanzione perchè avrebbe dovuto tenersi lontano dall’arenile ma un errore di manovra o un attimo di disattenzione potrebbe aver trasformato un passaggio nel vicolo che porta alla spiaggia in una giornata “da dimenticare”.