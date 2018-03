Xavier Salomon, dal MoMA di New York il nuovo presidente degli Amici della Lanterna

Genova – Una collaborazione intercontinentale per la promozione della Lanterna. Gli Amici della Lanterna da oggi hanno un nuovo presidente: Xavier Salomon.

Attualmente Chief Curator della The Frick Collection di New York, già curatore del Department of European Paintings del MoMA The Museum of Modern Art di New York, nonché del British Museum, la National Gallery e la Dulwich Picture Gallery a Londra.

Xavier Salomon si prenderà cura anche della promozione delle attività culturali e valorizzazione del faro a supporto della gestione del Gruppo Giovani della Fondazione Labò.

Ecco il video di “saluto” del neo presidente: