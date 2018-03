Genova Foce, nuovi lavori per la messa in sicurezza del traffico. Ecco le modifiche al traffico

Genova – Il traffico dalla Foce al centro di Genova subirà ancora modifiche sino al prossimo luglio. Lo ha comunicato l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti sottolineando come nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 aprile verrà attivata una nuova fase della cantierizzazione per la messa in sicurezza del torrente Bisagno. Per questo motivo saranno effettuate modifiche alla viabilità in viale Brigata Bisagno direzione mare: il traffico verso mare seguirà un andamento adiacente al cantiere mantenendo quattro corsie di marcia. La durata prevista dei lavori è di circa 90 giorni.