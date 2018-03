Assaltano il bancomat con ordigni artigianali e mandano in fumo il denaro: 3 arresti

Grumo Appula (Andria) – Hanno assaltato un bancomat utilizzando degli ordigni di fattura artigianale mandando in fumo, letteralmente, anche il denaro dello sportello e sono scappati prima di essere rintracciati ed arrestati dai Carabinieri.

E’ accaduto a Grumo Appula, in provincia di Andria dove un trio di malviventi è stato fermato dopo il fallito colpo ad uno sportello bancomat.

I tre avevano preparato le cosiddette “marmotte”, degli ordigni di fattura artigianale, da utilizzare per portare a termine il furto. L’eccessiva carica esplosiva, tuttavia, ha provocato la bruciatura delle banconote contenute all’interno del bancomat.

Un imprevisto non preso in considerazione che ha spinto i tre ad abbandonare velocemente il luogo del tentato furto a bordo di una BMW rubata qualche settimana prima in provincia di Foggia.

Sul poso sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le ricerche battendo tutto il territorio.

Nel corso di una delle perlustrazioni, gli uomini dell’Arma hanno individuato e monitorato l’auto utilizzata per il colpo mentre, a forte velocità, sfrecciava per le strade di campagna nella zona di Minervino Murge.

I militari hanno chiamato a rinforzo i colleghi ed hanno bloccato i tre, tutti pregiudicati e di età compresa tra i 26 ed i 63 anni.

I tre sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato, ricettazione e riciclaggio.