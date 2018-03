Bordighera – Paola Gambino trovata morta in Costa Azzurra?

Bordighera (Imperia) – Potrebbe risolversi nelle prossime ore il mistero della sparizione di Paola Gambino, l’imprenditrice di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Il corpo senza vita di una donna è stato infatti recuperato ieri a Cap Ferrat, in costa azzurra e alcuni elementi forniti dalle autorità francesi farebbero pensare che si tratti della donna scomparsa.

I familiari di Paola Gambino sono già in Francia per verificare le’eventuale riconoscimento e, nel caso, per avviare le pratiche per il rientro della salma a Bordighera, dove si terranno i funerali.

La donna, 55 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce domenica scorsa e da allora si sono avvicendate le ricerche delle forze dell’ordine, dei sommozzatori e dei volontari ma sempre senza esito.