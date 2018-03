Derby della Lanterna “a rischio”, steward verso lo sciopero per i compensi non ricevuti

Genova – Un clamoroso sciopero “a sorpresa” che bloccherebbe il prossimo Derby della Lanterna. Il tam tam circola da qualche giorno nell’ambiente degli steward impegnati allo stadio Luigi Ferraris in assistenza a forze dell’ordine e gestori dell’impianto. Nuovi ritardi nei pagamenti dei compensi potrebbero sfociare in una clamorosa forma di protesta che potrebbe concretizzarsi proprio a poche ore dal prossimo incontro tra Genoa e Sampdoria.

Ancora una volta emergono “turbolenze” nella gestione economica dello Stadio che potrebbe essere ceduto definitivamente dal Comune di Genova ad una “cordata” che rappresenti entrambe le squadre cittadine o, alla malaparata, anche ad unsa sola che, però, dovrebbe impegnarsi a lasciare libero accesso (a pagamento) anche all’altra.

Gli Steward lamentano ancora ritardi nei pagamenti dei compensi e la mancata definizione della vicenda che li vede attendere somme di denaro dall’Inps per il periodo dal settembre 2016 al marzo 2017.

In una lettera pubblica, alcuni rappresentati degli Steward hanno chiesto che il comune di Genova prenda in mano la situazione e faccia il possibile per arrivare al più presto ad una soluzione del problema.

In caso contrario si potrebbe arrivare ad una “rottura” che sfocerebbe in uno sciopero degli addetti che potrebbe bloccare la partita del prossimo Derby.

