Genova – Donna ferita alla testa da una lastra di ardesia in via Sestri

Genova – Una grossa lastra di ardesia che si stacca dalla facciata di un palazzo, proprio sopra ad un negozio, e cade addosso ai passanti. Momenti di paura, ieri pomeriggio, in via Sestri, via dello shopping del omonimo quartiere del ponente genovese. Improvvisamente una donna di 41 anni è stata colpita alla testa dal lastrone di pietra che le ha provocato alcune gravi ferite.

La donna è stata subito soccorsa dal 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i medici le hanno attribuito il codice giallo.

La donna è stata visitata e sottoposta ad alcuni esami medici per escludere lesioni interne e poi è stata ricoverata in osservazione.

Nel frattempo i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la stabilità delle altre lastre di ardesia e per scongiurare il pericolo di altri crolli.

Ora scatterà un’indagine per accertare cosa abbia fatto cedere la copertura in pietra della facciata e se l’incidente poteva essere evitato. In tal caso i proprietari del palazzo rischiano di dover pagare tutti i danni ed una pesante sanzione.

