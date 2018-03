Genova – Via Borzoli senza acqua per lavori urgenti mercoledì 4 aprile

Genova – Iren Acqua comunica che, a causa di attività di verifica funzionale della rete di distribuzione, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di mercoledì 4 aprile 2018, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Borzoli da civ. 1 a civ. 41

• Via P.D. da Bissone

• Via Ottava Società case

• Via Leonardi

• Via Priano da civ. 1 a civ. 7

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno successivo.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.