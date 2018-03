Mostra sulla Lanterna a Palazzo Reale, nel giorno di Pasquetta visite guidate a prezzi ribassati

Genova – Palazzo Reale fino al prossimo 2 aprile ospiterà una mostra che nessun altro palazzo o museo, in 890 anni di storia, aveva fatto: una mostra sulla Lanterna di Genova, chiamata per l’appunto “La Città della Lanterna”. La rassegna di immagini, testi, video e ricostruzioni della Lanterna di Genova era già stata prorogata dal 2 febbraio al prossimo 2 aprile, che coinciderà col giorno di Pasquetta. Proprio in questa giornata sarà possibile visitare la mostra accompagnati dalla guida, che sarà la stessa direttrice di Palazzo Reale Serena Bertolucci. “Ci saranno quattro visite guidate alle ore 14,15,16 e 17 al costo ribassato di 3 euro” ci è stato spiegato dalla stessa Direttrice di Palazzo Reale. Anche la Fondazione Genoa, il Museo e lo Store rossoblu – che da tempo hanno avviato una collaborazione con Palazzo Reale per festeggiare i 125 anni di storia del Genoa – osserveranno un’apertura speciale nel giorno di Pasquetta.

