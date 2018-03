Motociclista scivola su pista da cross e muore

Balestrino (Savona) – Un motociclista di 40 anni, appassionato di moto cross, è morto questi pomeriggio sulle alture di Balestrino, nel savonese, per un terribile incidente stradale.

L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma per il giovane non c’era più nulla da fare. E’ deceduto a causa delle gravissime ferite.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio e ora si cerca di ricostruire le cause dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...