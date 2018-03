Nervi – Videoteca usata per incontrare clienti, in manette due spacciatori

Genova – Utilizzavano la videoteca, intestata ad uno dei due, per spacciare droga, per questo due uomini, un 60enne incensurato ed un 56enne con pregiudizi alle spalle, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Genova.

Gli agenti, dopo aver notato uno strano via vai di clienti che uscivano dalla videoteca di Nervi senza alcun prodotto, hanno deciso di compiere alcune verifiche.

I poliziotti hanno quindi fermato un fantomatico cliente trovandolo in possesso di una dose di cocaina. A quel punto hanno proceduto al controllo del locale trovando il gestore con alcune dosi nascoste in tasca.

Sempre nel locale è stata trovata una ingente somma di denaro in contanti non giustificata dal giro di affari stimato dell’attività commerciale. E’ stato rinvenuto inoltre un bilancino di precisione.

Tra le persone controllate nella videoteca era presente anche un uomo di 60 anni, genovese, abituale frequentatore, che con se aveva duemila euro in contanti. Sono state quindi effettuate altre perquisizioni nelle abitazioni del titolare e del 60enne, oltre che in un garage di quest’ultimo, dove sono stati ritrovati diversi stupefacenti: oltre un chilo di cocaina, sette chili di hashish ed un chilo di marijuana oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

I due, entrambi genovesi, sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di chiusura del locale, eseguito questa mattina.