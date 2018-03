Savona – Processione del Venerdì santo annullata per maltempo

Il Priorato Generale delle Confraternite di Savona centro, riunitosi poco fa, prende atto con rammarico delle avverse condizioni del tempo e soprattutto per le previsioni negative nelle prossime ore.

Viene quindi deciso di annullare l’effettuazione della tradizionale Processione del Venerdì santo

Per ovvie ragioni liturgiche (il Mistero della morte e resurrezione di Nostro signore è il fatto più significativo dell’intero calendario liturgico) la manifestazione religiosa non potrà essere rinviata ad altra data, pertanto l’appuntamento è per il 2020, venerdì 10 aprile.

Il Priore Generale Gianni Briata, a nome dell’intero Priorato Generale, coglie l’occasione per ringraziare vivamente quanti hanno prestato la loro fattiva collaborazione per la migliore riuscita della manifestazione più cara e partecipata di Savona.

Si aggiunge in ultimo che gli oratori rimarranno aperti per consentire la visita dei tantissimi fedeli che hanno continuato ad affluire per tutto il corso della giornata.