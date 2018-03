Serra Riccò, lavori sulla rete idrica: martedì senz’acqua

Genova – Sarà un martedì senz’acqua per Serra Riccò a causa di alcuni lavori che interesseranno la rete idrica.

A comunicarlo è Iren Acqua che spiega la necessità di condurre delle attività di verifica funzionale della rete di distribuzione, intervento che renderà necessaria la sospensione della fornitura idrica fino alla conclusione delle operazioni.

Stop all’erogazione dell’acqua, dunque dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di martedì 3 aprile.

Ecco le vie del comune di Serra Riccò interessate dall’intervento:

Via Lungotorrente Secca

Via Fratelli Canepa

Via P.N. Cambiaso

Via Rivo Fico Ruema

Via Bonifacini

Via Divano

Via Valle

Via Rivo Rocca Chiesa

Via Rivo Rocca Corte

Via Medicina

Via P. Ronco

Via F. Pedemonte

Via Grone

Via Liquara

Via Ghiglino

Via Pernecco inferiore

Via Chiappella

Via L. Pellissa

In caso di condizioni meteo avverse o per cause di forza maggiore, i lavori saranno rinviati a data da destinarsi. In fase di riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento delle acque che si risolveranno nel breve tempo.