Van Gogh Alive – The Experience, la mostra multimediale arriva a Genova

Genova – Dal 14 aprile arriverà a Genova la mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience“, che ha affascinato i visitatori di Australia, Stati Uniti, Russia e aver raggiunto il nostro paese con le esibizioni di Milano, Roma, Firenze, Bologna e Verona. La location scelta per l’esibizione, curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo, è quella dei Magazzini del Cotone, Modulo 1, che fino al 2 settembre 2018 ospiterà i capolavori dell’artista olandese.

Tremila immagini ad alta risoluzione verranno proiettate a grandi dimensioni su schermi di diverse grandezze e su piani visivi differenti, accompagnati dalle musiche di grandi compositori come Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, Saint-Saëns, Godard e Handel.

Non saranno solo i quadri più celebri di Vang Gogh ad essere i protagonisti di questa mostra: le parole delle lettere indirizzate al fratello Theo, i disegni e i paesaggi che hanno ispirato le sue opere verranno sapientemente mescolate per tracciare un ritratto non solo dell’artista, ma anche dell’uomo.

La tecnologia utilizzata è la Sensory4, sviluppata dalla società Australiana Grande Exhinitions, prevede l’utilizzo di circo 50 proiettori ad alta definizione gestiti da un complesso sistema di motion graphic multicanale, che permetterà al pubblico di fruire di uno spettacolo di circa un’ora che andrà ben al di là di una semplice mostra, diventando un viaggio sensoriale in grado di coinvolgere visitatori di tutte le età.

I biglietti avranno un costo di 14 euro al botteghino; sono previste riduzioni per studenti, disabili e over 65. La mostra sarà aperta tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20; venerdì e sabato dalle 10 alle 23; domenica dalle 10 alle 21. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dedicato alla mostra, o inviare una mail all’indirizzo info@vangoghgenova.it.