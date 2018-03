Moneglia, brucia il tetto di una palazzina – VIDEO

Moneglia (Genova) – Hanno sentito un forte odore di bruciato e hanno scoperto che il tetto della palazzina dove abitano aveva preso fuoco. Momenti di paura, ieri sera, in località Facciù Basso, nel comune di Moneglia, per una famiglia che vive in un edificio di due piani.

Il tetto dell’abitazione ha preso fuoco per un probabile surriscaldamento della canna fumaria e le fiamme si sono estese rapidamente. La famiglia ha abbandonato la casa mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo anche a salvare un impianto fotovoltaico e solare termico istallato proprio sul tetto.

Gravi i danni al tetto ma la struttura non è stata resa inagibile e alcuni lavori di ripristino potranno renderla nuovamente abitabile.

Molta paura ma fortunatamente nessun ferito per la famiglia soccorsa.

I vigili del fuoco ricordano l’importanza della manutenzione delle canne fumarie, poiché le incrostazioni portano ad un surriscaldamento della stessa e propagazione verso il legno del solaio del calore.ù