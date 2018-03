Savona – Minaccia il figlio dell’ex socio di lavoro con un coltello, arrestato

Savona – E’ entrato nel negozio dell’ex socio in affari e ha minacciato il figlio chiedendo la restituzione di una somma di denaro. Un 58enne residente in Toscana è finito in manette per il reato di stalking e di minacce e dovrà ora subire un processo per aver perseguitato un 64enne savonese con cui, in passato, aveva avviato un’attività imprenditoriale conclusa con un fallimento.

L’uomo sostiene di dover avere dall’ex socio la somma di 90mila euro e non riuscendo ad ottenerla ha iniziato a minacciare e perseguitare l’ex socio con telefonate, lettere e improvvise “apparizioni” sul luogo di lavoro o presso l’abitazione.

Nei giorni scorsi il presunto stalker si è presentato al nuovo negozio dell’ex socio per le rivendicazioni e non trovando la persona si sarebbe avvicinato al figlio mostrando un coltello.

Il giorno successivo, avendo visto la persona sotto casa. il 64enne ha deciso di chiamare la polizia temendo altre aggressioni nei confronti dei familiari e gli agenti si sono precipitati trovando la persona nei pressi dell’abitazione l’hanno arrestata.

Ora dovrà rispondere di stalking e di minacce e rischia di finire in carcere.

