La Spezia, 31 marzo 2018 – In occasione delle festività pasquali l’Amministrazione comunale della Spezia comunica che l’appuntamento con il mercatino del “Cercantico”, previsto come di consueto in Piazza Cavour la prima domenica del mese, quest’anno avrà luogo sia il giorno di Pasqua (domenica 1° aprile), sia a Pasquetta (lunedì 2), dalle ore 8 alle ore 20.

