Camogli – Turista salvato in mare a Punta Chiappa

Camogli (Genova) – E’ intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco per salvare un turista in difficoltà nel mare di Punta Chiappa, tra Camogli e San Fruttuoso, nell’area marina protetta del Monte di Portofino. Alcune persone hanno notato l’uomo in difficoltà ed hanno subito dato l’allarme. Le onde non gli permettevano di tornare a riva e rischiava seriamente di annegare.

Sul posto sono accorse le pilotine della Guardia Costiera e l’elicottero dei vigili del fuoco che lo ha issato a bordo e trasportato velocemente all’ospedale San Martino di genova dove i medici hanno riscontrato diverse ferite e contusioni ed un principio di ipotermia per la lunga permanenza nel mare certamente ancora freddo.

