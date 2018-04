Genova – Ancora una notte di risse a Sampierdarena

Genova – Ancora risse davanti ai locali di Sampierdarena dove, ieri notte, polizia municipale e e polizia sono intervenuti a più riprese per due diversi scontri tra gruppi di persone.

Il primo in via Fillak, nei pressi di un locale notturno dove un residente ha segnalato la presenza di due diversi gruppi di persone ubriache che si stavano picchiando per strada.

All’arrivo delle volanti della polizia, però, i contendenti erano già fuggiti ed a terra era rimasto un 27enne di origini albanesi che è stato fermato e denunciato per rissa aggravata e la sua posizione è al vaglio del magistrato competente.

Poco dopo, in via Buranello, un’altra segnalazione di scontri tra gruppi di persone evidentemente reduci da abbondanti bevute.

L’arrivo delle auto dei carabinieri e della polizia municipale ha scatenato un fuggi fuggi generale e nessuno è stato fermato.

Cresce il disagi dei residenti del quartiere che continua ad invocare misure forti e presenza delle forze dell’ordine direttamente in zona per prevenire gli eccessi delle serate festive e pre festive quando gruppi di persone bevono in modo smodato e poi si lasciano andare a gesti poco edificanti e risse.