Novi L. – Sbanda con la moto, muore il giorno del suo compleanno. Grave il figlio

Novi Ligure (Alessandria) – Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava insieme al figlio, ed è andato a finire contro un palo. Così ha perso la vita Valentin Berbece, un 47enne di Tortona che nel pomeriggio di ieri si trovava a viaggiare sulla strada Borgo Marengo, a Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

L’uomo era in sella alla sua moto, una Yamaha 600 insieme al figlio, Costantin, un ragazzo di 22 anni. I due si stavano dirigendo verso Novi quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo a due ruote ha iniziato a sbandare sbalzandoli dalla sella.

Per il 47enne fatale è stato l’impatto con un palo della Enel.

Il giovane ha riportato diverse ferite. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito all’ospedale di Novi dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La Polizia Stradale è intervenuta sul luogo dell’incidente per compiere i rilievi del caso e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica di cui, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli.