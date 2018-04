Velelle spiaggiate in Liguria – ENPA: sempre meno pesce in mare

Genova – Inizia il fenomeno dello spiaggiamento delle velelle sulle coste liguri e l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) torna a lanciare l’allarme: sempre meno pesce nel Mar Ligure.

Lo spiaggiamento di velelle è stato segnalato a Varigotti nei giorni scorsi ed è una consuetudine sempre più frequente nel mare della Liguria. Nel 2016 ci furono a metà aprile e nel 2017 verso la fine.

A preoccupare non è il fenomeno, del tutto naturale ma l’aumento del numero di animali spiaggiati e la frequenza del fenomeno, palese dimostrazione – secondo l’ENPA – di un mare svuotato dei pesci che se ne cibano; i loro maggiori predatori sono infatti, oltre alle testuggini e tartarughe marine, tonni, pescispada, pesci luna, pesce azzurro e molte altre specie fortemente pescate; le stesse meduse catturano poi piccoli pesci, innescando un circuito che porta allo spopolamento del mare.

In questa situazione l’appello della Protezione Animali savonese è che si comincino a recuperare le migliaia di reti perdute o abbandonate dai pescherecci, che continuano a pescare per secoli, si metta un freno alla pesca professionale e sportiva, si tuteli la fascia costiera e si blocchino, ad esempio, le esportazioni di tonni in Giappone, si ingrandiscano le microscopiche aree marine protette e si favorisca l’osservazione incruenta e non la pesca, professionale o “ricreativa” degli animali marini. Infine, secondo Enpa – si dovrebbero invitare i consumatori a mangiare meno pesce, ricordando che i “favolosi omega3” si trovano anche in molti vegetali.