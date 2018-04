Al Galata un Mistery Tour alla scoperta di miti e leggende del mare

Genova – Il Mistery Tour, un tour alla scoperta dei miti e delle leggende del mare nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare si svolgerà sabato 7 aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con partenze ogni quindici minuti fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è curata dal Circolo Culturale Fondazione Amon, gli organizzatori del Ghost Tour genovese, l’associazione culturale Il Laboratorio delle Sirene e vede la collaborazione del Galata Museo del Mare.

Per partecipare al tour sarà necessario acquistare un biglietto del costo di 14 euro per gli audulti, ridotto a 10 per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Il suggestivo percorso interesserà il primo e il secondo piano del Museo ed il biglietto, acquistabile direttamente alla partenza del tour, potrà essere conservato per una visita successiva di tutto il museo da compiersi entro il 30 aprile.

Per partecipare al Mistery Tour è necessario prenotare inviando una mail all’indirizzo fondazioneamon@live.it entro le ore 13.00 di venerdì 6 aprile.

Ad accogliere i visitatori ci saranno i figuranti in costume storico medievale del Gruppo storico Praese ed i duellanti all’arma bianca della D&E animation.

Il percorso, invece, sarà accompagnato dalle guide turistiche abilitate Roberta Mazucco, Enrica Sebastiani, Rosanna Villa, Vittoria Albi e dell’esperto specializzato in leggende Marco Pepe.

La prima sosta, in Sala Porto di Genova e Cristoforo Colombo, riporterà ai giorni nostri il Grande Navigatore per disquisire e paragonare ironicamente i suoi tempi a quelli di oggi. Attore Enrico Giordano

La seconda tappa, dalla Galea “Il mistero delle Polene”, vedrà la performance narrativa dell’utilizzo delle polene sulle navi con particolare attenzione alle storie delle polene: la madonna della fortuna e della ammaliante polena Atlanta. A cura di Alessandra Politi e Lorena Scarsi dell’associazione culturale “Il laboratorio delle sirene”.

La conta degli argenti, era un momento di festa per Andrea Doria. Nella sala al primo piano a lui dedicata, andranno in scena danze auliche per festeggiare la firma del trattato a cura del Gruppo Storico i Gatteschi e della Compagnia dei Viandanti.

La prossima tappa condurrà il pubblico nella Sala MareMonstrum, dove una sirena in carne e d’ossa racconterà storie fantastiche come quella della Sirena di Boca di Magra e del Mary Celeste, veliero maledetto la cui storia è raccontata proprio nella sala dedicata ai misteri del mare. Attrice Sophie L’Amour (vestita da Sirena) dell’associazione culturale Il laboratorio delle sirene.

Al secondo Piano nella Sala delle tempeste, prima del Brigantino, sarà possibile incontrare il Fantasma del Pirata Bacicin Do Tin.

Marinaio spezzino, Giovanni Batista Caviciòli, che il destino trasformò in uno dei più temuti pirati del Mar Tirreno a cavallo fra Sette e Ottocento, divenne poi corsaro al servizio di Napoleone e pirata per proprio conto col nome di “Bacicìn do Tin”. Attore Francesco Pittaluga

L’ultima scena vedrà protagonista il brigantino – goletta Anna situato al 2 piano del museo: a bordo storie degli schiavi deportati dall’africa alle Americhe con riferimento agli zombi e alla magia Voodu. A cura delle attrici Graziella Martinoli e Lucia Vita.

Partecipa il Gruppo Storico Sextum e Peo cercavento