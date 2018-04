Autostrada A12, chiusura della stazione di Genova Nervi fra laa notte di giovedì e venerdì

Genova – Alcuni lavori di risanamento della pavimentazione stradale obbligheranno Autostrade per l’Italia e i suoi lavoratori alla chiusura della stazione di Genova Nervi, in entrata verso Genova ed in uscita per chi proviene da Livorno/Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova est. La chiusura riguarderà il tratto stradale soprattutto citato dalle ore 22 di giovedì 5 alle ore 06 di venerdì 6 aprile. Autostrade per l’Italia ha altresì comunicato che, nello stesso orario, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sant’Ilario Nord” situata tra Recco e Genova Nervi, in direzione di Genova.

