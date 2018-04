Brangelina, il divorzio è ufficiale: ecco i termini dell’accordo

Hollywood – Brad Pitt e Angelina Jolie, dopo mesi di battaglie legali sui termini del divorzio, sembrerebbero giunti a un accordo. Al centro dell’attenzione di entrambi vi era la regolamentazione della custodia legale dei sei figli della coppia: Maddox (16 anni), Pax (14 anni), Zahara (13 anni), Shiloh, (11 anni) e le gemelle Vivienne e Knox di 9 anni. L’attrice sembrava essere la favorita per la custodia esclusiva della prole, per via delle dipendenze da alcol e droghe dell’ex marito.

È stato il magazine The Sun a rivelare alcuni dettagli relativi alle decisioni prese dai legali dei Brangelina, rivelati da una fonte anonima vicina ad Angelina: “I termini del divorzio pare che adesso siano condivisi e che in questo momento siano in mano ai rispettivi team legali, ma si troverà un accordo nelle prossime settimane. È un dietrofront importante soprattutto se si pensa al punto in cui il matrimonio era terminato, soprattutto dopo le accuse fatte dalla Jolie a Pitt, ma adesso stanno ricucendo i rapporti. La chiave dell’accordo è la custodia condivisa con Brad che adesso potrà lavorare con Angelina sui problemi logistici che riguardano lavoro e viaggi“.

Mancherebbero quindi solamente le firme sui documenti ufficiali e una delle coppie più amate del cinema arriverà definitivamente al capolinea. Al momento, Angelina Jolie sembrerebbe aver iniziato a frequentare il collega Garrett Hedlund; per Brad Pitt, invece, non ci sarebbe nessuna nuova fiamma all’orizzonte.