Camogli – Bocconi con chiodi sulla spiaggia, caccia al maniaco

Camogli (Genova) – Un cane che ingoia un boccone con all’interno alcuni chiodi e rischia la vita e l’accorato appello a “scoprire il responsabile”. Arriva dai social l’ennesimo allarme per la presenza di bocconi avvelenati o comunque mortali per i cani, nei luoghi frequentati dagli animali e dai loro padroni. Questa volta la segnalazione arriva da Camogli, nel levante genovese, e riguarda la presenza di bocconi irti di chiodi che un cane avrebbe mangiato rischiando la morte.

Fortunatamente l’animale si starebbe liberando dei chiodi accuminati “per via naturale” ma i padroni, spaventati per le sorti del loro animale, lo porteranno dal veterinario per una radiografia e, intanto, lanciano un appello sul web per mettere in guardia altri padroni di cani e per chiedere “giustizia”.

Il cane sarebbe rimasto al guinzaglio durante tutta la visita alla cittadina rivierasca, fatta eccezione per la spiaggia. I padroni hanno lasciato l’animale libero di correre sull’arenile e sospettano che proprio in questo momento, per una distrazione, sia avvenuto il “fattaccio”.

Una polpetta di carne con all’interno pezzi di metallo e chiodi che potrebbero causare lesioni terribili al povero animale.

Mentre si attendono gli esiti del tentativo di espellere tutti i corpi estranei, i padroni del cane chiedono che il responsabile venga individuato e denunciato.

