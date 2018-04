Caselette, si schianta contro il muro di un’azienda: morto 40enne

Caselette (Torino) – Ha sbattuto contro il muro di un’azienda in maniera violenta perdendo la vita sul colpo.

E’ accaduto nella serata di ieri a Caselette, in provincia di Torino. Un uomo che viaggiava a bordo della propria auto, una Mercedes Slk, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del veicolo andando a finire contro il muro di un’azienda.

Per il conducente, un 40enne caselettese, non c’è stato nulla da fare.

L’uomo stava rientrando a casa dopo aver trascorso la Pasquetta con alcuni amici che si trovavano a viaggiare con lui a bordo di altre auto.

La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere ai Carabinieri di compiere i rilievi del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto finora riferito, una ruota della Mercedes potrebbe aver toccato il marciapiede, l’impatto avrebbe fatto schizzare poi l’auto come impazzita contro il muro, non lasciando scampo all’uomo.