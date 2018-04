Centro storico, rubano il portafogli a due turisti: denunciate due sorelle

Genova – Hanno avvicinato due turisti e, con destrezza, hanno sottratto loro il portafogli prima di scappare prima di essere individuate e denunciate.

E’ accaduto in via Ravecca, nel centro storico di Genova. Autrici del furto due sorelle di 19 e 16 anni. Le due hanno avvicinato due turisti cinesi, residenti in Canada ed hanno portato via loro il portafogli contenente 300 euro e una carta di credito.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti, hanno compiuto gli accertamenti del caso ed hanno denunciato le due per furto aggravato con destrezza in concorso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.