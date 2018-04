Coppa Davis a Genova – Oggi allenamento nel campo di piazza De Ferrari

Genova – Un campo da tennis in erba sintetica in piazza De Ferrari per l’incontro tra i campioni italiani Fognini, Seppi e Bolelli e la città. Appuntamento alle ore 16 nella centralissima piazza di fronte alla sede della Regione Liguria per il primo degli eventi legati alla Coppa Davis nel capoluogo ligure.

Già a partire dalle 15 saranno i maestri della Federtennis a far giocare tutti i più piccoli che vorranno vivere una giornata di tennis, poi la grande festa con autografi, selfie e la gioia di poter avere tre grandi campioni a contatto con la gente in una occasione davvero speciale.

L’evento è atteso ormai da tantissimi appassionati. In caso di pioggia si terrà comunque e verrà spostato nel porticato di Palazzo Ducale.

Primi allenamenti, intanto, sulla terra rossa di Valletta Cambiaso per l’Italia della Davis. Fognini e compagni sono carichi. La sfida ai Campioni del Mondo della Francia si avvicina.

Giovedì il sorteggio definirà il palinsesto delle sfide, da venerdì sarà battaglia sul campo, in uno Stadio Beppe Croce di fatto tutto esaurito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...