Genova – Vinti 976mila euro al SuperEnalotto in via Isonzo

Genova – Ha vinto quasi un milione di euro con una giocata fortunata al SuperEnalotto. Un fortunato giocatore si è portato a casa un 5+ da 976mila euro giocando alla ricevitoria Discofisso di via Isonzo, nel quartiere di Sturla.

Si tratta della vincita più alta realizzata in Italia al SuperEnalotto da inizio anno. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 122,8 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e quinta vincita più ricca nella storia del concorso.

La sestina esatta è stata realizzata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Liguria il 6 non è mai stato centrato.

