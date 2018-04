Guasto all’impianto sterzante, bus Amt rischia di perdere una ruota

Genova – Arriva direttamente dal sindacato Orsa Tpl il racconto di quanto accaduto questa mattina ad un autobus Amt in servizio sulla linea 32 che, grazie all’attenzione dell’autista, non ha avuto ripercussioni gravi.

Come scrive proprio il sindacato in un comunicato, sul bus partito alle 9.37 da largo San Francesco da Paola, l’autista nota una vibrazione anomala provenire dallo sterzo proprio mentre si trova all’altezza del vecchio mercato comunale di via Bologna. Preoccupato, rallenta il mezzo fin quasi a fermarsi e appena affronta la curva all’incrocio di via Ferrara, si rende conto dell’effettiva presenza di un malfunzionamento nello sterzo, accosta in fermata e decide di sospendere il servizio non senza suscitare le lamentele dei passeggeri, probabilmente ignari del pericolo corso.

La nota diffusa da Orsa prosegue: “Arriva il meccanico con l’officina mobile, gira le ruote e il braccetto dello sterzo si sfila dal trapezio, a causa del bullone di ritenuta saltato via. Se ciò fosse avvenuto nella curva della chiesa, dove si viaggia a velocità più elevate? Quando decideremo di affrontare seriamente il problema della manutenzione” Per quanto continueremo a non vedere la gravità della situazione? Cosa stiamo aspettando, il morto?“.

Un comunicato che racconta di una realtà difficile, con mezzi pubblici a volte datati che non sempre garantiscono la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori.

L’ultimo guasto in ordine di tempo ha riguardato un autobus delle linee collinari, interessato da un incendio divampato dal vano motore in piazza Manin alcuni giorni fa.