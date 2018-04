M.AG. FESTIVAL prosegue con Leclissi e Safari al Liggia Pub

Genova – Seconda tappa di M.AG. FESTIVAL, sabato 7 aprile, al Liggia Pub con il contest per giovani band rock, prog, metal promosso da Presente Futuro.

M.AG. e il contest che ne fa parte vogliono promuovere i musicisti e i locali che li accolgono dando vita a proposte di turismo musicale.

L’iscrizione avviene attraverso questa pagina, è riservata ai gruppi di età media trent’anni ed è gratuita.

Due i gruppi in gara il 7 aprile. Uno è Leclissi, nato dalle esperienze di Another One e frutto di una importante rielaborazione della loro proposta musicale.

L’altro è Safari, proposta intrigante sulla nostra realtà contemporanea.

Ad accoglierli sarà il Liggia Pub, conosciuto per la sua disponibilità nei confronti delle giovani band.

https://www.facebook.com/safarirockband

https://www.facebook.com/leclissiofficial/

* Il M.AG. Festival ha il patrocinio del Municipio Centro Est ed è organizzato in collaborazione con Black Widow, Cornucopia Agency, LiguriaOggi, Ember Studios, con Discovery Genova, Treecycle e con il patrocinio de Il secolo XIX.