Malore al volante, anziana finisce contro la pensilina del bus

Ceriale (Savona) – Nuovamente dalla provincia di Savona arriva la notizia dell’ennesimo incidente stradale della giornata. Un’auto a bordo della quale si trovava a viaggiare una donna di circa 73 anni, infatti, si è schiantata contro una pensilina dell’autobus a Ceriale.

L’anziana si stava dirigendo verso Albenga a bordo della sua auto quando, forse a causa di un malore, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro la pensilina del bus dopo aver invaso la corsia opposta.

La pensilina, fortunatamente, in quel momento era vuota e non vi erano persone in attesa alla fermata.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno accompagnato la donna, apparentemente non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Nella mattinata odierna, come ricordato, diversi sono stati gli incidenti. Un’auto si è ribaltata in via Pontelungo ad Albenga, mentre a Savona una donna che viaggiava a bordo della propria auto si è scontrata con un camion che si trovava sulla corsia opposta.