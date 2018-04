Rapallo, consegnato l’appalto per il rifacimento della copertura sul torrente San Francesco

Genova – Il 3 aprile 2018 sarà una data storica per la città di Rapallo. Oggi, infatti, è avvenuta ufficialmente la consegna dei lavori dal Comune di Rapallo all’impresa che realizzerà l’opera più importante mai realizzata finora per la messa in sicurezza del territorio: il rifacimento della copertura sul torrente San Francesco. La società che si è aggiudicata l’opera è il “Consorzio Stabile Fenix Scarl” con indicazione dell’impresa esecutrice, la “Vitale On Costruzioni srl”. Questa mattina, prima della firma dei verbali di consegna, i rappresentanti dell’impresa esecutrice hanno effettuato un sopralluogo sull’area di cantiere in compagnia del sindaco Carlo Bagnasco, accompagnato dal vicesindaco Pier Giorgio Brigati e dall’assessore ai lavori pubblici Arduino Maini. Presenti anche i tecnici comunali, una rappresentanza della polizia municipale rapallese e di Iren, ditta che sta realizzando sul lungomare l’intervento di posa delle tubazioni di collegamento al nuovo depuratore di località Ronco.

Si è trattato del primo step da parte della ditta l’allestimento del cantiere, dopodiché si partirà con la posa delle palificazioni. Una volta allestito il cantiere, il transito pedonale sul lungomare nell’area in questione sarà interdetto. Resterà fruibile l’attraversamento pedonale di via Montebello, nella zona antistante l’Hotel Italia.

“È un momento fondamentale per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino Carlo Bagnasco e l’assessore Arduino Maini – Per quanto di nostra competenza, vigileremo affinché i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle tempistiche per creare il minor disagio possibile alla viabilità cittadina, posto che l’intervento è di fondamentale rilevanza per la messa in sicurezza del territorio cittadino“.