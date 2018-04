Santa Margherita Ligure – La Stazione ferroviaria diventa una Radio

Santa Margherita Ligure – Gli spazi della Stazione ferroviaria affidati a Radio Club Levante per un presidio della Protezione Civile. Le Ferrovie italiane scelgono di destinare al sociale le stazioni “impresenziate” e nel Tigullio hanno scelto insieme al Comune, comodatario degli spazi, di affidarli ad un’emittente radio che fa attività di soccorso e di informazione su tematiche di protezione civile.

Il legame speciale che si è creato tra le stazioni ferroviarie impresenziate e il mondo della protezione civile è testimoniato anche nello scalo di Santa Margherita Ligure – Portofino. Qui il Comune, comodatario degli immobili, ha affidato all’Associazione Radio Club Levante uno spazio al piano terra del fabbricato viaggiatori, destinando inoltre a deposito per la segnaletica municipale l’ex magazzino merci e a parcheggio l’ampio piazzale adiacente. Sin dal 2009, la piccola, ma molto frequentata, stazione di questa elegante località balneare, che si affaccia direttamente sul golfo, offre dunque i suoi spazi alle attrezzature che i volontari di protezione civile utilizzano per tutte le operazioni di prevenzione e gestione delle emergenze cui sono chiamati a rispondere da parte del Comune. L’Associazione Radio Club Levante ha la sua sede principale a Lavagna, e ha aperto diversi distaccamenti nelle cittadine della riviera ligure orientale; opera anche con unità cinofile e unità mountain bike per la ricerca dei dispersi e il soccorso. In un territorio ad alto rischio idrogeologico, come la Liguria, la presenza capillare dei volontari della protezione civile è un valore aggiunto fondamentale per tutta la popolazione.