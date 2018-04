Sarzana – Donna uccisa a coltellate, fermato il convivente

Sarzana (La Spezia) – C’è un fermo per l’omicidio della donna di 53 anni trovata cadavere all’interno del suo appartamento in via dei Molini. Secondo Il Secolo XIX si tratterebbe di un 29enne di origini rumene che viveva con la vittima da qualche tempo. A lui sono arrivati i carabinieri che lo hanno cercato per tutto il giorno dopo la scoperta dell’omicidio.

Il giovane vagava senza meta nella zona ed è stato individuato e fermato ma non è ancora chiaro se sia accusato della morte della convivente.

La scoperta dell’omicidio risale a questa mattina quando il corpo senza vita della donna è stato trovato riverso a terra, nella sua abitazione, colpita in diverse parti del corpo con un oggetto appuntito, forse un coltello o un paio di forbici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...