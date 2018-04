Savona, si scontra con un camion: donna trasportata al pronto soccorso

Savona – Ancora un incidente stradale nel savonese. Protagonista, questa volta, una donna che intorno alle 8.00 di questa mattina, mentre viaggiava a bordo della propria auto, si è scontrata con un camion.

Lo scontro si è verificato in via Nizza, a Savona. Ancora non è stata ricostruita con esattezza la dinamica.

Secondo alcuni testimoni, tuttavia, sembra che la donna, al volante in direzione di Vado Ligure, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta andando a colpire un camion.

Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.