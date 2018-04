Spotorno – Tamponamento in autostrada, due feriti

Spotorno (Savona) – E’ di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio del tamponamento che ieri sera si è verificato lungo l’autostrada A10, all’altezza del casello di Spotorno, a Savona.

Intorno alle 22.30, per cause ancora da accertare, quattro auto che viaggiavano in direzione di Savona si sono scontrate. Nell’urto due persone sono rimate ferite: si tratta di una donna ed il figlio. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.+

Durante la fase dei soccorsi, il tratto autostradale in questione è rimasto chiuso per alcuni minuti in modo da consentire la rimozione dei detriti dalla carreggiata.

Ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Stradale.