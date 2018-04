YouTube – Sparatoria nella sede di San Bruno in California

San Bruno (California) – Spari all’interno della sede centrale di YouTube durante una delle riunioni di vertice dell’azienda. Le TV americane stanno trasmettendo notizie su un probabile conflitto a fuoco che si è svolto all’interno della sede del colosso dello streaming video collegato con Google.

Secondo le prime informazioni una persona avrebbe aperto il fuoco negli uffici ferendo in modo grave diversi dipendenti.

Sui canali social dell’azienda si rilanciano notizie di spari e di esplosioni anche se potrebbe essere entrata in azione una squadra speciale anti terrorismo.

Non è chiaro, però, se si tratti di un attacco esterno o una persona, alcuni canali parlano di una donna, che avrebbe aperto il fuoco in una riunione ma sarebbe una dipendente.

