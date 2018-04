Bordighera – Il caso di Paola Gambino a Chi l’ha visto

Bordighera (Imperia) – La trasmissione Rai Chi l’ha visto si è occupata del caso della misteriosa sparizione di Paola Gambino, l’imprenditrice ritrovata ormai cadavere su una spiaggia della Costa Azzurra, in Francia.

La trasmissione si è recata nella cittadina rivierasca per verificare le testimonianze di amici e parenti che non credono all’ipotesi di un suicidio della donna.

Lo scorso 24 marzo Paola Gambino scompare nel nulla e per giorni le forze dell’ordine e i sommozzatori la cercano in ogni dove.

I cani molecolari seguono le sue tracce sino ad uno stabilimento balneare ed una spiaggia e di qui l’ipotesi di un gesto estremo.

Il marito della donna e i figli non credono, come gli amici, all’ipotesi di un gesto volontario e temono che Paola Gambino abbia incontrato qualcuno, forse la persona cui aveva prestato una forte somma di denaro, e che possa essere successo qualcosa.

In dubbio anche il momento della scomparsa. Inizialmente si era pensato alla mattina del 24 marzo ma secondo il marito la donna potrebbe non aver dormito in casa poichè il letto nel Bed&breackfast che gestiva risultava fatto.

Si pensa quindi ad un’uscita serale o notturna, magari per incontrare qualcuno che potrebbe averle fatto del male.

Alcuni fotogrammi, la sera prima la scomparsa, potrebbero aver ripreso la donna che passeggiava lungo una strada ma le immagini non sono chiare e la trasmissione Chi l’ha visto ha lanciato l’appello a segnalare se qualcuno si riconosce o se ha incontrato la donna.

Nel frattempo il corpo di Paola Gambino, riconosciuto dai familiari per alcuni indumenti e monili, resta a disposizione delle autorità francesi che hanno ordinato l’autopsia e ulteriori accertamenti sull’identità e sulle cause del decesso.

Elementi che ritarderanno i funerali ma che potrebbero chiarire come è morta Paola Gambino.