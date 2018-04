Genova – L’assessore Serafini revoca patrocinio all’associazione di estrema destra

Genova – Niente patrocinio o sale pubbliche all’associazione vicina all’estrema destra “Ramo d’Oro”. La decisione di Elisa Serafini, assessore alla Cultura del Comune di Genova è arrivata chiara e inequivocabile con una lettera diretta al Municipio Levante che aveva invece dato esito favorevole all’iniziativa.

Serafini ha preso carta e penna appena informata nel dettaglio delle decisioni del Municipio che aveva concesso il patrocinio e una sala del Comune all’associazione che organizza incontri ed eventi con la partecipazione di esponenti dell’estrema destra e vicini a movimenti politici che si richiamano a quello specifico ambito culturale.

L’assessore ha scritto al presidente Francesco Vesco, presidente del Municipio Medio Levante, ed ha comunicato che la concessione del patrocinio contrasta con le decisioni del Consiglio Comunale in materia e che quindi tale provvedimenti andava ritirato.

L’allarme era stato lanciato dal consigliere comunale Alessandro Terrile che aveva evidenziato la presenza del patrocinio e della concessione d’uso di spazi pubblici all’associazione Ramo d’Oro per un evento in programma per sabato 7 aprile. La comunicazione di Terrile ha raggiunto il tavolo dell’assessore Serafini che ha esaminato la situazione decidendo per l’immediata revoca.

L’associazione Ramo d’Oro, infatti, risulterebbe vicina a movimenti di estrema destra come Casa Pound e già in passato aveva ospitato esponenti del movimento a serate organizzate in locali privati.

E ora, dopo la revoca del patrocinio e della concessione di sale pubbliche, potrà organizzare i propri eventi sempre all’interno di spazi privati.